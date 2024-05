Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o ora a fost anunțat un incendiu la un apartament situat pe strada Macilor din Turda. Detașamentul de pompieri Turda intervine cu doua autospeciale, in ajutor a venit și o ambulanța SAJ. Din primele informații nu ar fi persoane ranite. UPDATE: Potrivit ISU Cluj este un „incident minor”. Apartamentul…

- Furtuna solara in desfașurare a generat un fenomen rar, dar extrem de frumos, vizibil din Romania. Așa-zisa aurora boreala a putut fi vizibila din mai multe zone din țara, inclusiv din Turda. Aurora boreala a fost semnalata din zone precum Iași, Buzau, Harghita, Bihor, Maramureș, Cluj și altele. O furtuna…

- FOTO: Panica intr-un bloc din municipiul Botoșani. Incendiu de la o lumanare nesupravegheata. O femeie a ajuns la spital O lumanare aprinsa lasata nesupravegheata langa materiale combustibile a provocat un incendiu in balconul unui apartament de pe strada Varnav, din municipiul Botoșani. Deși era acasa,…

- In urma cu puțin timp un incendiu a izbucnit pe strada Chimiștilor din Turda (zona Armata Roșie). Din informațiile primite, au luat foc niște deșeuri menajere din containere. ISU Cluj a confirmat incendiu, spunand ca acesta este localizat, la fața locului fiind prezenta o autospeciala de la Departamentul…

- Chiar daca nu se poate face inca baie, cascada Ciucaș te impresioneaza prin frumusețea ei in orice anotimp. Saptamana viitoare este așteptat un aflux mare de turiști in minivacanța de 1 Mai și Paște. Cascada Ciucaș este renumita printre localnici și nu numai. Vara este plin de persoane dornice de balaceala…

- Intrebat de ce Romania nu a fost in stare sa construiasca spitale in acesti ani, ministrul Sanatatii a raspuns: ”Cred ca din acelasi motiv pentru care nu am construit autostrazi. Este exact acelasi motiv. Ne-am blocat fie in achizitiile de achizitie publica, fie termenele care trebuiau respectate pentru…

- A fost panica duminica dimineața, 17 martie 2024, in cel mai mare cartier din Ramnicu Valcea, in urma izbucnirii unui incendiu intr-un bloc de locuințe. Zeci de locatari au fost scoși din casa in pijamale.

- Luni au fost noi incendii de vegetație in zona noastra. Hectare intregi de teren au ars la Tureni și Cacova Ierii. Nu ne potolim nici de frica amenzilor sau a consecințelor asupra mediului. O practica primitiva de igienizare a terenului este perpetuata an de an. Luni la Tureni și Micești au ars hectare…