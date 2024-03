Stiri pe aceeasi tema

- Record mondial in ape inghețate! Tanara Simona Chiru a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Inot in Ape Inghețate și a fost inclusa in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”. Simona Chiru a inceput sa practice inot de performanța la 14 ani, iar 5 ani mai tarziu s-a clasat…

- CFR Cluj ramane in top, dar are cel mai slab sezon regulat din ultimele 4, de cand Superliga a trecut la sistemul cu 16 echipe In ciuda schimbarilor masive de lot și pe banca tehnica, unde Andrea Mandorlini, care incepuse sezonul, a fost schimbat cu Adrian Mutu, dupa prima runda de la reluarea campionatului,…

- In ziua in care a implinit varsta de 53 de ani, antrenorul roman Marius Șumudica nu a primit cadoul pe care il aștepta din partea elevilor sai. Gaziantep FK, cu patru jucatori romani in componenta, a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 1-0, de Antalyaspor, in prima liga de fotbal a Turciei. Singurul…

- Puțin peste 42% dintre elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluarii Naționale 2024 au luat note egale sau mai mari ca 5 la Matematica, potrivit datelor Ministerului Educației, publicate astazi de edupedu.ro. 57% dintre elevii care au participat la simularea Evaluarii Naționale…

- Alin Chirila, campion mondial la MMA, a fost plasat in arest preventiv dupa ce a rapit un barbat, l-a bagat cu forța in mașina personala și apoi l-a batut timp de o ora, amenințandu-l apoi cu moartea daca va vorbi cu polițiștii.

- Spania a doborat propriul record de transplanturi de organe in 2023Spania a inregistrat mai multe transplanturi de organe ca niciodata anul trecut, realizand un numar total de 5.891 de astfel de proceduri, o crestere cu 9% in raport cu 2022, a anuntat miercuri ministrul spaniol al Sanatatii, Monica…

- Un roman a decis, in secolul al XV-lea, destinul Regatului Ungariei, unul dintre cele mai puternice state medievale ale Europei Centrale. Mai mult decat atat, moștenitorul sau a ajuns rege, fiind singurul monarh cu sange romanesc ajuns pe tronul Ungariei.

- Americanca Mikaela Shiffrin a obtinut vineri al doilea succes in doua zile, in slalomul de la Lienz (Austria), si a incheiat astfel anul cu a 93-a sa victorie in Cupa Mondiala de schi alpin, informeaza AFP.