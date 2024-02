Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a disputat astazi primul amical al iernii. Pe terenul sintetic din apropierea Complexului Turistic de Natație, dambovițenii au terminat la egalitate, 1-1, cu SCM Ramnicu Valcea. In partida cu divizionara C, Chindia a deschis scorul scorul prin Octavian Ursu, in primele minute ale…

- Divizionara a III-a Politehnica Timișoara s-a reunit luni, in vederea pregatirii sezonului de primavara. Reunirea a avut loc la stadionul Dan Paltinișanu, dar primul antrenament a fost efectuat pe terenul sintetic de la Baza Politehnica nr. 2, teren a carui suprafața tocmai a fost inlocuita. Poli s-a…

- Marius Ștefanescu (25 de ani), extrema celor de la Sepsi, a deschis scorul in minutul 11 al partidei disputate de covasneni, pe teren propriu, in compania lui Dinamo, in runda cu numarul 18 din Superliga. Formația pregatita de germanul Bernd Storck, aflat la debutul pe banca lui Sepsi, a inceput foarte…

- Oțelul a deschis scorul in minutul 7 al meciului cu FCSB in urma unei faze controversate # Teles l-a deposedat pe Ovidiu Popescu și a inscris, gazdele au reclamat un presupus fault al portughezului, arbitrii au validat insa reușita. Doar 7 minute a ramas neschimbata tabela in FCSB - Oțelul, penultimul…

- Denis Alibec (32 de ani) a deschis scorul in minutul 50 al meciului Romania - Elveția, ultima din grupa I preliminara pentru Euro 2024. Romania a demonstrat pe Arena Naționala, in fața a 50.000 de spectatori, ca parcursul din grupa I, unul fara eșec, nu a fost intamplator. Alibec, gol dupa o faza…

- CSC Dumbravita a disputat azi un nou amical, cu deja partenera de traditie din teste – UTA. Alb-verzii au deschis scorul dupa pauza, dar alb-rosii au revenit si s-au impus cu 3-1 in jocul de pe stadionul „Banatul” din cartierul aradean Sannicolau Mic. Cele doua se afla intr-o scurta pauza competitionala…

- Politehnica Timisoara a obtinut, astazi pe „Stiinta”, o noua victorie in elita feminina. Alb-violetele le-au invins cu 2-0, dupa ce la pauza scorul era alb, pe bistritencele de la CS Gloria 2018. Jocul din etapa a 11-a nu a oferit goluri in prima parte. Scorul a fost deschis in minutul 51 de Dimitra…

- Echipa poloneza Rakow Czestochowa a invins duminica, pe teren propriu, scor 5-0, formatia Zaglebie Lubin. Romanul Bogdan Racovitan a deschis scorul. In aceeasi etapa, Constantin Galca si Radomiak au pierdut. Bogdan Racovitan a deschis scorul in minutul 4 al meciului cu Zaglebie. Rakow a intrat la pauza…