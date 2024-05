Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a remizat cu revelatia timiseana CSC Peciu Nou, scor 1-1, in cea de-a cincea si ultima intalnire dintre cele doua din acest sezon (cel putin). Alb-violetii, deja calificati in semifinalele barajului, care se contureaza a fi tot o disputa interjudeteana, cu CSC Ghiroda, au menajat…

- Politehnica Timisoara a spart gheata in duelurile mereu cu evenimente contra celor de la Phoenix Buzias, chiar in Vinerea Mare. Oaspetii s-au impus cu 3-2 (1-1) la capatul unui joc usor stricat de cateva decizii anapoda ale arbitrului Alexandru Manea, care a acordat trei penalty-uri, dintre care doua…

- Liga 3 a ajuns la runda a 5-a din play-off si play-out. Ghiroda continua sa impresioneze, in timp ce Politehnica a inregistrat prima infrangere pe teren propriu in acest sezon. In C7, Ghiroda a obtinut o victorie pretioasa la Filiasi, 3-1, care o tine pe prima pozitie. Razvan Trandu, Dragos Coroiu si…

- Meciurile cu Phoenix Buzias raman un cosmar in acest sezon pentru Politehnica Timisoara. Dupa acel 0-3 din sezonul regular pentru folosirea unui jucator aflat in stare de suspendare, alb-violetii au fost sanctionati acum de Comisia de Disciplina a FRF cu o amenda de 10.000 de lei in urma jocului disputat…

- SSU Politehnica Timișoara și CS Phoenix Buziaș au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 3 a play-off-ului Seriei 8 din al treilea eșalon. Galeria gazdelor a afișat o scenografie inedita. Poli Timișoara a luat-o de la capat, din Liga 3. Formația pregatita de Paul Codrea ocupa locul secund in play-off,…

- „Non c’e due senza tre” poate spune Paul Codrea dupa ce echipa sa a remizat pentru a treia oara la rand in acest sezon cu favorita C8 – FC Bihor. Al doilea egal al stagiunii pentru Politehnica Timisoara la Oradea nu a venit fara suferinta si sacrificii. Dar alb-violetii sunt cei multumiti la finalul…

- Politehnica Timisoara a anuntat o adevarata „bomba” pentru nivelul Ligii 3 inainte de deplasarea in Bihor. Costel Pantilimon si Paul Codrea l-au convind pe Cristi Barbut sa se alature alb-violetilor, jucator localnic care ultima data a activat in inclusiv in acest an la FC Hermannstadt, in elita! Barbut…

- Politehnica Timisoara a obtinut trei puncte mari astazi pe terenul Progresului Pecica, formatie care isi disputa ultimul loc de play-off cu Buziasul. Singurul gol al partidei a fost marcat de golgheterul David Popa in minutul 22. A fost prima reusita a alb-violetilor in prima repriza a unui joc disputat…