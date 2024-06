Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a relatat despre discuția avuta cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, menționand ca in urma desemnarii sale ca și candidat, se afla intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud alaturi de președinte. Acesta a transmis ca președintele…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei susține ca la intalnirea cu Iohannis de la Palatul Cotroceni nu au fost discutate teme politice, ci chestiuni ce țin de sistemul energetic al Romaniei, totul in contextul zvonurilor ca președintele vrea sa transmita un mesaj public in fața electoratului bucureștean.

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei Sebastian Burduja a vorbit miercuri, la Antena3 CNN, despre intalnirea pe care a avut-o cu Klaus Iohannis la Cotroceni, precizand ca a fost „o intalnire programata”. Discuția s-a axat pe subiecte din sectorul energetic, potrivit lui Burduja.

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, afirma duminica, intr-o postare, ca studiile de la Harvard si Stanford si le-a „permis” mai ales prin munca si rezultate, el aratand ca la aceste doua mari universitati poti sa studiezi in functie de ceea ce ai in cap, nu de ceea ce ai in buzunar.

- Sebastian Burduja a dat startul campaniei electorale la miezul nopții. Candidatul PNL pentru Primaria Capitalei a lipit afișe in Drumul Taberei. Pe panourile destinate afișajului electoral au fost puse materialele de campanie ale ministrului Energiei, care anunța ca „Schimbam Bucureștiul”. Alaturi de…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a catalogat, miercuri, refuzul edilului Nicușor Dan de a avea un dialog drept „infantil și incorect” și susține ca daca nu va accepta o dezbatere, nu poate sa ceara susținerea ulterioara a liberalilor in Consiliul General.

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a avut o dezbatere pe tema Bucureștiului cu rivalul sau, Cristian Popescu Piedone, actualul edil al sectorului 5. Liberalul a menționat ca nu este de acord cu retragerea lui Piedone, in contextul solicitarilor adresate edilului de catre PSD. „In…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 23 aprilie 2024, la Seoul, declaratii de presa in cadrul vizitei oficiale in Republica Coreea. In cadrul declaratiilor a fost intrebat ce parere are despre faptul ca la Bucuresti Coalitia de guvernare a decis sa retraga sprijinul pentru candidatul…