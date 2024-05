Stiri pe aceeasi tema

- Jason Buda din Nasaud, in prezent stabilit cu parinții și frații sai in Londra, a participat zilele trecute la Cannes, la premiera filmului „Bird”, regizat de britanica Andrea Arnold. Filmul se afla in competiția oficiala pentru trofeul Palme d’Or. Regizoarea britanica, alaturi de o parte din actorii…

- Trei persoane au fost reținute dupa un scandal monstru petrecut intr-un imobil din Apahida.Scandalul ar fi pornit pe 5 mai, in jurul orei 22:30, dupa ce un tanar de 22 de ani ar fi incercat sa recupereze un bun de la fosta sa concubina.Odata ajuns la casa femeii, care locuia impreuna cu 2 minore și…

- Biden a vrut sa se sinucida: și-a ales și locul in care sa comita gestul Președintele SUA, Joe Biden, și-a impartașit sentimentele profunde de disperare in urma decesului primei sale neveste, Neilia, și a fetei lor de 13 luni, Naomi. Evenimentul tragic a avut loc in 1972. “Tocmai m-am gandit la asta;…

- La mijlocul lunii aprilie, iarna revine in Pasul Tihuța. Temperatura a scazut la 0 grade in aceasta dimineața, iar ploaia a fost inlocuita cu ninsoare. Iarna pare sa revina la munte și in Bistrița-Nasaud. Potrivit Meteo.BN, in aceasta dimineața in Pasul Tihuța temperatura a scazut la 0 grade, iar ploaia…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, AQUABIS anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 15 Aprilie 2024, intre orele 09:00 – 14:00 (estimativ) in localitatea Chiuza și Piatra-total. Se sisteaza apa potabila intre orele 09:00 – 14:00 (estimativ) in…

- In acest moment, Agenția Naționala pentru Locuințe construiește 16 locuințe in orașul Nasaud. Autoritațile locale din județ au trimis solicitari la ANL pentru alte inca aproape 100 de apartamente și garsoniere. Intr-o conferința de presa PSD, Monica Sasarman, secretar de stat MDLPA a precizat faptul…

- Astazi au avut loc 8 percheziții domiciliare in județele Cluj și Bistrița-Nasaud, intr-un dosar de activitați miniere ilegale și evaziune fiscala. Una dintre localitațile unde ar fi avut loc percheziții ar fi orașul Nasaud. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, astazi au avut loc 8 percheziții…