Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania și-a desemnat in anii care au urmat reprezentanții in Parlamentul European. Printre acești europarlamentari se numara și fostul președinte Traian Basescu care și-a anunțat recent retragerea. In cacest context se pune intrebarea care este pensia pe care…

- Romanii asteapta cu entuziasm recalcularea pensiilor, proces in urma caruia ar putea primi mai multi bani la pensie, iar una dintre schimbarile din noua lege se refera la tipurile de pensii care se vor acorda de la 1 septembrie.Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat care sunt tipurile de…

- Fostul șef PNL și președinte interimar al Romaniei nu a mai lucrat de opt ani, iar ultima oara cand a primit salariu a fost in 2016, pe vremea cand iși incheia mandatul de senator și anunța ca se retrage definitiv din politica.Informația reiese din declarația de avere a soției fostului președinte PNL,…

- Klaus Iohannis urmeaza sa implineasca 65 de ani. El e nascut la 13 iunie 1959. Asadar, va fi eligibil pentru pensionare, potrivit legii. Seful statului a depus cererea de pensionare de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, lucru deja confirmat de Administratia Prezidentiala. Va incasa…

- Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Valoarea totala a drepturilor…

- Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta. Pensia medie a fost de 2.247 de lei, transmite Agerpres. Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite…

- Nicio surpriza! In sedinta Biroului Permanent National al partidului din aceasta dupa-amiaza a fost luata decizia schimbarii lui Alin Nica din functia de presedinte al PNL Timis. In locul lui a fost votta ca prese4dinte interiamr Vasile Blaga. De asemenea BPN a validat decizia luata de coalitie, respectiv…

- Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat in cadrul unei intervenții televizate care este noutatea din legea pensiilor care le va aduce mai mulți bani romanilor.Baciu a punctat ca in procesul de recalculare se va ține cont și de veniturile brute care includ și sporurile cu caracter…