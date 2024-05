Stiri pe aceeasi tema

- Catinca Roman, fiica regretatei Mioara Roman, a vorbit recent despre averea pe care o are, de fapt, de la parinții ei. Sora Oanei Roman recunoaște ca a avut perioade in care a dus-o foarte greu din punct de vedere financiar. Iata ce declarații a facut!

- Salvamontiștii din intreaga țara au avut sambata 31 de intervenții, in urma carora au salvat 27 de persoane aflate in situații de risc in zonele montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 31 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor,…

- Unitatea medicala a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 56.000 de euro și la daune morale in valoare totala de 800.000 de euro catre familia unui bebeluș care a murit in 2016, in spital, in urma unei infecții nosocomiale.

- Șefa de promoție, jurnalist de radio, traducator, specialist in istoria și civilizația țarilor arab, Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internata la azil, ca sa beneficieze de asistența medicala permanenta. Petre Roman, prima declarație dupa moartea Mioarei Roman.…

- Marian Oprișan, vicepreședintele PSD al Consiliului Județean Vrancea, a facut un anunț privind mandatul de președinte al CJ, dupa moartea liberalului Catalin Toma, cel care se afla in fruntea instituției.

- Activitatea Consiliului Județean Vrancea este complet blocata in acest moment, anunța instituția printr-un comunicat remis cotidianul.ro. Sursa citata menționeaza ca „atribuțiile de ordonator principal de credite nu pot fi exercitate de nicio persoana din cadrul Consiliului Județean. Pe cale de consecința,…

- Lovitura grea pentru Donald Trump! Fostul președinte american a fost asupru criticat, dupa moartea dramatica a lui Alexei Navalnii. Fostul edil este tras la raspundere in acest caz tragic. Ce acuzații ii sunt aduse.