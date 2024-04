Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- Un roman a fost gasit mort, in propria lui locuința, in Italia. Matteo avea o mulțime de prieteni și nimeni nu se aștepta sa se stinga din viața subit, astfel ca moartea lui a lasat multe semne de intrebare, dar și suferința. Iata ce au descoperit polițiștii, cand au intrat in casa lui!

- In urma cu o zi, Costel spunea ca fratele lui, Minel, ar fi fost ucis și ca deja banuiește cine i-ar fi facut rau. Ieri, un alt caz a fost semnalat de la un telespectator. In luna martie 2020, tatal lui Ion a fost gasit fara suflare la 18 km distanța de locul unde Minel a murit.

- Costel vrea sa afle adevarul despre moartea fratelui, care a fost gasit fara suflare in urma cu aproape un an. Barbatul susține ca, de fapt, Minel a fost ucis, iar mai apoi trupul a fost abandonat la 300 de metri de stana.

- Un vecin a acuzat-o pe Anișoara ca l-ar fi ucis pe profesor, impreuna cu fiul cel mare și ca l-ar fi ingropat in curtea casei parasite. Fosta soție a lui Marian Claudiu Balan spune ca s-au facut cercetari acolo și ca este exclusa aceasta varianta.

- In urma cu cateva ore, un adolescent a fost gasit mort in baia caminului unde locuia, in Bacau. Baiatul a fost gasit de un coleg de a-l sau, care a alertat autoritațile. Ulterior au aparut informații sfașietoare cu privire la motivul pentru care a recurs la gestul necugetat. Baiatul suferea din dragoste.

- Informații de ultim moment in cazul profesorului disparut, din Valcea. Anchetatorii au analizat atent comportamentul fiului sau cel mare, dupa ce tatal lui a fost de negasit, iar ceea ce au descoperit i-a surprins. Baiatul ar fi trecut prin mai multe schimbari bruște, care i-au pus pw ganduri pe oamenii…

- Un barbat in varsta de 75 de ani a disparut de acasa in urma cu o luna. Nepotul sau a venit la Acces Direct și a vorbit despre dispariție unchiului sau, deoarece nu mai știe nimic de el. Dinuț Victor ar fi plecat in Craiova pentru plata unei datorii.