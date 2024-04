Stiri pe aceeasi tema

- Printre imobilele vechi și pline de istorie care atrag mereu atenția turiștilor in București se numara și casa Maura. Stilul arhitectural controversat al acestei case a produs o serie de speculații pe seama sa. Mai exact, unii oamenii sunt de parere ca a fost in trecut un Templu Masonic.Cladirea a fost…

- Moartea poetului pare desprinsa din filmele polițiste! Victor a disparut in luna decembrie a anului trecut, iar nepotul l-a cautat foarte mult. Zilele trecute, trupul neinsuflețit al unchiului a fost gasit aproape de casa, iar indiciile de la fața locului duc spre ipoteze șocante. Lucian, nepotul poetului,…

- Au trecut patru luni de cand Ioana Beatrice, tanara in varsta de 24 de ani, a fost ucisa de patronul magazinului la care lucra. Barbatul și-a recunoscut fapta, iar acum se crede ca nu ar fi fost singur in ziua respectiva. O persoana ar fi asistat la scenele șocante.

- O descoperire șocanta a avut loc, in urma cu o zi, in Craiova, dupa ce trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in apropiere de Balta Craiovița. Polițiștii au intervenit in urma unei sesizari, iar ceea ce au gasit la fața locului i-a surprins. Cadavrul avea mai multe rani și leziuni pe corp.

- O femeie a fost condamnata la inchisoare dupa ce s-a descoperit ca nu le asigura copiilor sai hrana de care aveau nevoie si nici caldura in locuinta pe timpul sezonului rece. In plus, a ieșit la iveala ca și-a oparit accidental fetița de trei ani și nu a anunțat medicii, deși copila suferea cumplit.

- O crima neașteptata a avut loc, de curand, in Italia. De aceasta data este vorba despre o romana in varsta de 38 de ani, care si-ar fi injunghiat mortal partenerul de viața. La sosirea polițiștilor, aceasta a fost gasita langa trupul neinsuflețit al barbatului.

- Ultimele cuvinte scrise de Maria Tanase inainte de a pleca din aceasta lume sunt un testament al iubirii și recunoștinței. Intr-o scrisoare adresata soțului sau, talentata interpreta și-a exprimat gandurile, lasand in urma un mesaj de adio și mulțumire pentru viața petrecuta alaturi de cel care i-a…

- Descoperire macabra in casa unei romance din Italia! A fost gasit trupul neinsuflețit al unui batran. Potrivit informațiilor, femeia l-ar fi lasat sa moara și ar fi ascuns cadavrul de oamenii legii.