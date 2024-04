Stiri pe aceeasi tema

- Moartea poetului pare desprinsa din filmele polițiste! Victor a disparut in luna decembrie a anului trecut, iar nepotul l-a cautat foarte mult. Zilele trecute, trupul neinsuflețit al unchiului a fost gasit aproape de casa, iar indiciile de la fața locului duc spre ipoteze șocante. Lucian, nepotul poetului,…

- O femeie a fost pacalita de socri sa munceasca in Italia pentru a face o casa alaturi de soțul ei. Cei doi nu s-au ales cu nimic, dupa 16 ani de stat in strainatate. Ba chiar mai mult, ei au ajuns sa fie dați afara din vila. Ce a marturisit Mihaela, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Theo Rose și Anghel Damian traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de doi ani și au impreuna un baiat, pe Sasha. Aceștia au acordat recent un interviu, unde și-au deschis sufletul și au vorbit despre planurile sale de viitor.Invitați recent in podcastul moderat de Mihai Morar, Theo Rose și…

- Fiul cel mic al Elizabetei a murit in urma cu șapte ani. Soția lui și-a refacut viața la scurt timp dupa ce a ramas vaduva cu un alt barbat. Are și un alt copil cu altcineva, iar soacra ei o acuza ca nu a avut grija de ea, din contra i-a facut batranețea un coșmar.

- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- Dispariția profesorului de matematica din Valcea i-a facut pe anchetatori sa mearga pe mai multe posibile scenarii. Mai multe stenograme au fost dezbatute in cadrul emisiunii emisiunii Acces Direct, iar cazul se complica tot mai mult. In timp ce fostul antrenor de șah al unuia dntre baieți o acuza pe…

- In aprilie, se implinesc patru ani de cand Marian Claudiu Balan a fost dat disparut. Anchetatorii iau in calcul mai multe variante, asta pentru ca și fosta lui soție a fost acuzata, impreuna cu cei doi copii, dar și posibilitatea ca profesorul sa fi plecat impreuna cu o alta femeie.

- Vasile a murit in urma cu cațiva ani, in condiții cel puțin suspecte. Fratele lui nu are nici acum liniște și crede ca a fost ucis. Barbatul a fost gasit fara suflare intr-un șanț, iar familiei i s-a spus ca a fost vorba de un accident, nu de o crima.