Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi acuzații grave in cazul dispariției profesorului din Valcea. Publicul este rugat sa iși spuna parerea: daca barbatul mai este sau nu in viața. Ruda-vecina susține ca Anișoara minte. Cele mai noi declarații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Mama și sora lui Marian Claudiu Balan, Ana, o acuza pe Anișoara ca ar fi folosit cardurile fostei soacre. Inițial, cardurile i-au fost inmanate profesorului disparut, iar acum Ana o acuza pe femeie ca a furat din banii mamei ei un an și jumatate.

- Parinții Anișoarei au dezvaluit detalii despre dispariția profesorului din Valcea. Cand l-au vazut cei doi pentru ultima oara pe fostul lor ginere. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru ediția de astazi de la Acces Direct.

- Dispariția profesorului de matematica din Valcea i-a facut pe anchetatori sa mearga pe mai multe posibile scenarii. Mai multe stenograme au fost dezbatute in cadrul emisiunii emisiunii Acces Direct, iar cazul se complica tot mai mult. In timp ce fostul antrenor de șah al unuia dntre baieți o acuza pe…

- Anișoara susține, in continuare, nu are legatura cu dispariția profesorului din Valcea și ca, de fapt, ar fi plecat voluntar de acasa. Femeia a fost cea care a spus ca fostul soț a mers sa plateasca intreținerea pentru mama lui.

- Anișoara, fosta soție a profesorului din Valcea, crede tot mai mult ca antrenorul de șah al fiului cel mare este implicat in dispariția lui Marian Claudiu Balan. Ba mai mult, crede și ca barbatul ar fi avut motive pentru care sa fi facut așa ceva, mai ales ca i-ar fi facut avansuri inca de cand profesorul…

- Tatal profesorului din Valcea o acuza pe fosta nora ca l-a mințit in legatura cu dispariția lui Marian Claudiu Balan. Barbatul susține ca a aflat la cateva luni distanța de ceea ce se intamplase și ca Anișoara nu ar fi fost niciodata constanta in declarații.

- Au trecut mai bine de trei ani de cand un profesor din Valcea a disparut, fosta lui soție fiind acuzata ca a planuit totul și ca i-ar fi ascuns cadavrul, impreuna cu cei doi copii. Misterul dispariției lui pare departe de a fi elucidat, asta dupa ce un nou martor a facut declarații cel puțin neașteptate…