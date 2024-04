Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a decis ca osemintele Principelui Regent Nicolae al Romaniei sa fie repatriate. Cel de al doilea fiu al regelui Ferdinand și al Reginei Maria va odihni, alaturi de soția sa, Ioana, in noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala de la Curtea de Argeș. Familia regala…

- O moarte suspecta a starnit revolta in Romania. O femeie, internata la Spitalul Obregia, a fost gasita moarta in curte. Familia Victoriei cere explicații și face acuzații la adresa cadrelor medicale, despre care a spus ca au neglijat-o pe pacienta, deși avea nevoie mare de ajutor din cauza problemelor…

- Cazul Monicai, tanara de 26 de ani care a fost gasita moarta, a devenit tot mai mediatizat. Familia acesteia considera ca iubitul ar fi ucis-o, impingand-o de la balconului apartamentului in care locuiau, la etajul șase. Dupa spusele barbatului, ea ar fi amenințat, in mod repetat, ca iși va lua viața.

- O adolescenta de 15 ani din judetul Arges, care a fost data disparuta duminica si care a fost cautata inclusiv cu drona cu termoviziune si caini de urma, a fost gasita spanzurata, luni. Primele date arata ca nu exista suspiciuni ca fata ar fi fost ucisa, dar se fac verificari pentru stabilirea imprejurarilor…

- Tanara disparuta, marți, din Cluj-Napoca, a fost gasita fara viața in apropierea localitații clujene Garbau. Inainte de a-și incheia socotelile cu viața, ea a trecut pe la biserica din localitate. Descoperirea cadavrului a avut loc joi, la doar o ora de la reluarea cautarilor incepute miercuri. Miercuri…

- O tanara din Cluj, data disparuta de familie de doua zile, a fost gasita moarta intr-o padure din localitate Garbau. Langa trupul acesteia ar fi fost gasite mai multe medicamente. Tanara a disparut acum doua zile din apartamentul in care locuia cu iubitul ei din Cluj-Napoca. Familia a anuntat politia…

- Familia tinerei care a disparut in Cluj a primit cea mai ingrozitoare veste. Dupa doua zile de cautari, Sorina a fost gasita moarta, intr-o padure din Cluj. Tanara avea langa ea mai multe pastile. Au aparut informații șocante cu privire la problemele sale.