Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 35 de ani din localitatea damboviteana Butimanu, data disparuta de cateva zile de familie, a fost gasita moarta pe un camp, decesul survenind, cel mai probabil, din cauza frigului, informeaza, luni, IPJ Dambovita.

- O adolescenta de 15 ani din judetul Arges, care a fost data disparuta duminica fiind cautata inclusiv cu drona si caini de urma, a fost gasita spanzurata, luni, 5 februarie, intr-o zona impadurita, anunța polițiștii argeșeni, citați de News.ro.Politistii din Arges au anuntat duminica disparitia adolescentei…

- O tanara din Cluj, data disparuta de familie de doua zile, a fost gasita moarta intr-o padure din localitate Garbau. Langa trupul acesteia ar fi fost gasite mai multe medicamente. Tanara a disparut acum doua zile din apartamentul in care locuia cu iubitul ei din Cluj-Napoca. Familia a anuntat politia…

- O tanara in varsta de 26 de ani din municipiul Cluj-Napoca, data disparuta dupa ce familia anuntase ca a plecat de acasa in 23 ianuarie, a fost gasita moarta, joi, in comuna Garbau. Politia anunta ca a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc decesul, potrivit news.ro.Familia…

- La data de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa, au identificat o femeie decedata, in comuna Ostrov.In urma efectuarii cercetarii la fata locului, politistii au stabilit ca femeia decedata figura ca fiind disparuta din data de 22 ianuarie a.c.Asupra…

- Descoperire șocanta in Valcea. O femeie de 84 de ani a fost gasita moarta intr-o padure. Poliția o cauta, dupa ce familia ei a dat-o disparuta. Aceasta a plecat de acasa și nimeni nu a mai reușit sa o gaseasca. In cele din urma, a fost descoperita fara viața.

- "Politistii (...) au fost sesizati, prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la un incendiu ce se manifesta intr-un apartament din municipiul Pitesti. La fata locului au intervenit politistii Sectiei 3 Politie Pitesti, care au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, incendiul…

- O femeie care a murit din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a fost deshumata dupa trei ani de la deces, in Arad. Familia face acuzații grave impotriva medicilor care s-au ocupat de caz. Solicitarea a fost facuta de un procuror.