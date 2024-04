Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 70 de ani, din Coșlariu, a plecat luni, 1 aprilie 2024, de acasa și nu s-a mai intors. A fost data disparuta de familie. Polițiștii din Alba cauta o femeie care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, […] The post…

- O femeie in varsta de 25 de ani a disparut din localitatea Jucu de Mijloc. Denisa-Mirela a plecat de la locuința in cursul zilei de 5 martie, in jurul orei 05.35 și nu s-a intors pana in prezent. „La data de 5 martie 2024, Secția 7 Poliția Rurala Gherla a fost sesizata despre la faptul…

- Vasile are 6 copii, dintre care trei sunt majori și ceilalți trei minori. Ei bine, pana nu demult, mai exact in urma cu un an, el avea și o nevasta. Insa, ea a hotarat sa plece in Spania sa munceasca acolo pentru un trai mai bun. Totuși, chiar daca el nu a fost total de acord cu acest lucru, barbatul…

- Polițiștii din Sibiu sunt in alerta, dupa ce o femeie a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Claudia Gabor a fost data disparuta de familia ei, care spera sa fie gasita cu bine. Femeia are 38 de ani, iar poliția a cerut ajutorul cetațenilor.

- In seara de marți, 16 ianuarie, o femeie a disparut dintr-o unitate medicala din Cluj-Napoca. Polițiștii și familia o cauta.„La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca numita CHICIUDEAN LARISA, in varsta de 34 de ani, a…

- Familia lui Muriel McKay, femeia care a fost rapita și ucisa in urma cu 54 de ani pentru ca a fost confundata cu soția magnatului Rupert Murdoch, i-a oferit suma de 40.000 de lire sterline proprietarului unui teren pentru a-i permite sa faca sapaturi, in speranța ca va recupera, in sfarșit, ramașițele…