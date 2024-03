Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita moarta in fantana unei gospodarii din localitatea Recea. Cadavrul femeii a fost descoperit ieri de un localnic, barbatul anunțand autoritațile. Potrivit polițiștilor, femeia este o localnica in varsta de 59 de ani din localitatea Recea. Polițiștii au inceput o ancheta, iar cadavrul…

- O femeie, doctorita de profesie, data disparuta de tatal ei, a fost gasita de politisti pe un camp din zona unei paduri de langa parcul Bragadiru. Miercuri, la ora 16.15, tatal femeii a anunțat la 112 ca aceasta a plecat de acasa de cinci ore și nu mai știe nimic de ea. Polițiștii s-au mobilizat rapid,…

- O femeie, de 35 de ani, din localitatea damboviteana Butimanu, data disparuta de familie, a fost gasita moarta pe un camp. Aceasta a murit, cel mai probabil, din cauza frigului. Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Butimanu au fost sesizati vineri de un barbat ca a observat un cadavru…

- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- O batrana in varsta de 89 de ani a decedat in urma intoxicației cu monoxid de carbon, emanat de la soba defecta din locuința sa. Cazul a avut loc in dimineața zilei de 30 ianuarie , in orașul Basarabeasca, potrivit Inspectoratului General de Situații Urgente

- Descoperire șocanta in Valcea. O femeie de 84 de ani a fost gasita moarta intr-o padure. Poliția o cauta, dupa ce familia ei a dat-o disparuta. Aceasta a plecat de acasa și nimeni nu a mai reușit sa o gaseasca. In cele din urma, a fost descoperita fara viața.

- O femeie a fost gasita vineri moarta in Sectorul 2 al Capitalei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și polițiștii din Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei fac cercetari.Polițiștii de la Secția 8 au fost sesizați vineri, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul ca,…