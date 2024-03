Caz soc in Tulcea! O femeie a furat arma de vanatoare a sotului si a plecat de acasa. A fost gasita impuscata, in padure

Stiri pe aceeasi tema

- O operațiune de cautare intensiva s-a desfașurat joi in județul Tulcea dupa ce un barbat din comuna Baia a alertat autoritațile cu privire la dispariția soției sale, care a plecat de acasa luand cu ea o arma letala și muniție. Incidentul a declanșat o mobilizare rapida a echipelor de cautare in incercarea…

- O femeie, doctorita de profesie, data disparuta de tatal ei, a fost gasita de politisti pe un camp din zona unei paduri de langa parcul Bragadiru. Miercuri, la ora 16.15, tatal femeii a anunțat la 112 ca aceasta a plecat de acasa de cinci ore și nu mai știe nimic de ea. Polițiștii s-au mobilizat rapid,…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Dej este cautata de poliție și aparținatori dupa ce a plecat de acasa in urma cu doua zile și nu a mai revenit. La data de 19 februarie a.c., poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca familia numitei Mihuț Mihaela-Camelia, in varsta de 38 de ani din…

- "La data de 5.02.2024, in jurul orei 04,45, in timp ce se afla pe o alee pietonala din municipiul Bucuresti, sector 2, dupa ce in prealabil se inarmase cu o maceta, inculpatul (in varsta de 17 ani) s-a intalnit cu persoana vatamata (in varsta de 17 ani) si a lovit-o in mod repetat cu maceta in cap,…

- O adolescenta de 15 ani din judetul Arges, care a fost data disparuta duminica fiind cautata inclusiv cu drona si caini de urma, a fost gasita spanzurata, luni, 5 februarie, intr-o zona impadurita, anunța polițiștii argeșeni, citați de News.ro.Politistii din Arges au anuntat duminica disparitia adolescentei…

- Incident șocant intr-o maternitatea din Mexic. O femeie s-a deghizat in asistenta medicala și a rapit un bebeluș nou-nascut. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale instituției medicale. In imagini se vede cum femeia a bagat copilul intr-un ghiozdan, apoi pleaca. {{493804}} Tatal…

- Astazi, 30 decembrie, ora 09:41, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, o femeie, in varsta de 85 ani, diagnosticata cu afecțiuni psihice a plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Țifești in data de 29.12.2023, ora 14:00 și nu…

- Astazi, 30 decembrie, ora 09:41, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, o femeie, in varsta de 85 ani, diagnosticata cu afecțiuni psihice a plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Țifești in data de 29.12.2023, ora 14:00 și nu…