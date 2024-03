Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 36 de ani a fost gasita impuscata in piept, in masina sa, intr-o padure din judetul Tulcea. Ea a fost declarata decedata, dupa ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultat. Sotul acesteia anuntase Politia ca ea a luat arma letala din casa si a disparut.

- La data de 29 martie 2024, politistii din cadrul Postului de Politie Baia au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca sotia sa, de 36 ani, ar fi sustras de la domiciliul acestora o arma letala, pe care acesta o detinea in mod legal si ar fi disparut, potrivit IPJ Tulcea. In urma verificarilor…

- O operatiune de cautare intensiva s a desfasurat joi in judetul Tulcea dupa ce un barbat din comuna Baia a alertat autoritatile cu privire la disparitia sotiei sale, care a plecat de acasa luand cu ea o arma letala si munitie. Incidentul a declansat o mobilizare rapida a echipelor de cautare in incercarea…

- O operațiune de cautare intensiva s-a desfașurat joi in județul Tulcea dupa ce un barbat din comuna Baia a alertat autoritațile cu privire la dispariția soției sale, care a plecat de acasa luand cu ea o arma letala și muniție. Incidentul a declanșat o mobilizare rapida a echipelor de cautare in incercarea…

- O femeie in varsta de 40 de ani, din Targu Jiu, a avut parte de o moarte teribila. A fost gasita fara viața, chiar in propria locuința. Barbatul a cerut imediat ajutorul autoritaților.

- O femeie, doctorita de profesie, data disparuta de tatal ei, a fost gasita de politisti pe un camp din zona unei paduri de langa parcul Bragadiru. Miercuri, la ora 16.15, tatal femeii a anunțat la 112 ca aceasta a plecat de acasa de cinci ore și nu mai știe nimic de ea. Polițiștii s-au mobilizat rapid,…

- O doctorița din Capitala a fost gasita inconștienta intr-o padure din apropiere de Bragadiru. Femeia de 43 de ani a fost cautata ore in șir de polițiști și jandarmi. Alerta a fost data disparuta de familie, care a intrat in panica dupa ce femeia nu a mai raspuns la telefon și nu a ajuns acasa. Polițiștii…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii clujeni au transmis un comunicat de presa cu privire la dispariția unei femei, in varsta de 38 de ani, care a plecat voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Citește și: Femeie disparuta in urma cu doua zile de acasa, cautata de poliție și aparținatori! La data de…