Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost condamnata la opt zile de inchisoare de catre un tribunal rus, in urma faptului ca a scris cuvintele "Nu razboiului" pe buletinul de vot in cadrul alegerilor prezidențiale care au dus la realegerea lui Vladimir Putin, potrivit AFP, titreaza News.ro. Aceasta femeie ”a luat…

- O femeie din București s-a trezit intr-o situație halucinanta. Și-a gasit incuietoarea schimbata, iar in casa - o familie cu șase copii. Proprietara a chemat poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc.

- Un barbat da in judecata compania aeriana cu care ar fi trebuit sa zboare la New York. Barbatul a refuzat sa stea langa o femeie, ca urmare a convingerilor sale religioase și a fost dat afara din avion.

- Mama și sora lui Marian Claudiu Balan, Ana, o acuza pe Anișoara ca ar fi folosit cardurile fostei soacre. Inițial, cardurile i-au fost inmanate profesorului disparut, iar acum Ana o acuza pe femeie ca a furat din banii mamei ei un an și jumatate.

- O femeie de serviciu a dat in judecata o mare firma de avocatura de la Londra, cat și compania care o angajase, dupa ce a fost concediata pentru ca a mancat un sandviș cu ton pe care l-a gasit intr-o sala de ședințe din cladirea in care lucra, potrivit Insider.

- Maria susține ca de o buna perioada traiește un coșmar, dupa ce a luat bani imprumut pentru iubitul ei cunoscut in mediul online, ca in finalul barbatul sa dispara și sa aiba relație cu altcineva. Femeia este disperata, caci are de crescut și un copil, dar și rate lunare de platit.

- Un vecin din cartierul in care locuia Marian Claudiu Balan crede ca profesorul din Valcea nu ar fi plecat impreuna cu o alta femeie, ci ar fi fost ucis. Barbatul il descrie ca fiind o persoana liniștita, dar nu la fel spune și despre fosta lui soție, Anișoara.

- Joi, 4 ianuarie, la ora 17.45, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie despre faptul ca fiica sa este ținuta in casa de catre concubinul sau. In localitatea Sat Șugatag, pe D.N. 18, polițiștii au identificat persoana vatamata ca fiind o tanara de 22 de ani…