Stiri pe aceeasi tema

- Maria il acuza pe fostul iubit ca a pacalit-o și ca a ajuns sa se imprumute la banca, din cauza lui. In prezent, femeia are rate lunare de platit, dar și un copil de crescut. Despre planul lui ar fi știut și mama fostului iubit, care este deranjata de declarațiile Mariei.

- Catalin locuiește intr-o casa impreuna cu soția lui și copilul lor, dar și cu soacra și cumnata, care, la randul ei, are un copil. Barbatul spune ca este nevoit sa intrețina toata familia, inclusiv pe sora iubitei lui, care nu ar fi vrut nici sa iși gaseasca un loc de munca și nici sa ceara ajutor tatalui…

- O familie care și-a adus copilul de doi ani la Biserica sa-l impartașasca a fost nevoita sa iasa din Biserica la solicitarea preotului pe motiv ca minorul deranjeaza slubja. Oamenii s-au adresat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru a-i afla pozițiția. ”Baiețelul meu are 2 ani,…

- Tatal profesorului din Valcea o acuza pe fosta nora ca l-a mințit in legatura cu dispariția lui Marian Claudiu Balan. Barbatul susține ca a aflat la cateva luni distanța de ceea ce se intamplase și ca Anișoara nu ar fi fost niciodata constanta in declarații.

- Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, i-a dat replica lui Yevhen Konoplyanka (34), fotbalistul ucrainean care l-a criticat dur pe tehnician dupa desparțirea de ardeleni. Dupa desparțirea de CFR, Konoplyanka a dat un interviu in presa din țara natala unde a dat de pamant cu…

- Scandal fara precedent intre Geta și vecinul ei! Femeia nu mai are liniște și susține ca se afla in razboi cu cel care locuiește langa gardul ei. Geta susține ca vecinul a pus otrava pe langa gard și le-a dat la caini cu spray paralizant in ochi. Iata de la ce a pornit totul intre ei!

- Roxana spune ca nu mai are liniște de cand s-a desparțit de tatal copilului. Cei doi au fost impreuna pentru scurt timp, iar relația lor nu a fost lipsita de probleme. S-au impacat și desparțit de mai multe ori, ca intr-un final, femeia sa decida sa iși creasca singura fiul in varsta de doi ani și trei…

- Un barbat și-a cunoscut jumatatea in anii 2000. Acesta a mers in vizita la sora lui și acolo a cunoscut-o pe cea care avea sa ii devina concubina, iar asta pentru ca nu au facut acte și nici nu au mers in fața ofițerului de stare civila. Doamna venea cu un copil deja dintr-o alta relație. Ei bine, acest…