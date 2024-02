Stiri pe aceeasi tema

- Culița a raspuns acuzațiilor, dupa ce fosta lui iubita, Catalina, l-a acuzat ca nu s-ar implica in creșterea copilului. Baiețelul a fost, intr-un final, recunoscut de tata, doar ca barbatul nu ar vrea sa contribuie financiar, spunand ca nu este fiul lui.

- Catalina și Culița au fost impreuna in urma cu cațiva ani, dar femeia susține ca ar fi fost alungata impreuna cu fiul ei, la cateva zile dupa ce copilul a venit pe lume. De atunci, au trecut șase ani in care a tot incercat sa il convinga pe fostul iubit ca baiatul este al lui.

- Maria il acuza pe fostul iubit ca a pacalit-o și ca a ajuns sa se imprumute la banca, din cauza lui. In prezent, femeia are rate lunare de platit, dar și un copil de crescut. Despre planul lui ar fi știut și mama fostului iubit, care este deranjata de declarațiile Mariei.

- Iulian s-a trezit in urma cu o saptamana ca soția lui a plecat de acasa și nu s-a mai intors. De atunci, femeia refuza sa ia legatura cu barbatul, in grija caruia a ramas un copil in varsta de 15 ani, dintr-o relație anterioara.

- Scandal fara precedent intre Geta și vecinul ei! Femeia nu mai are liniște și susține ca se afla in razboi cu cel care locuiește langa gardul ei. Geta susține ca vecinul a pus otrava pe langa gard și le-a dat la caini cu spray paralizant in ochi. Iata de la ce a pornit totul intre ei!

- Un test pentru amprente a aratat ca exista asemanari intre Andra și barbatul despre care tanara spune ca ar fi tatal ei. Chiar și așa, mama acestuia spune ca nici nu se pune problema ca fiul ei sa fi devenit parinte in urma cu 24 de ani, asta pentru ca nu poate avea copii.

- Scandal intr-un bar din comuna Hoparta: Un barbat reținut dupa ce a batut un vecin in urma unor discuții Un barbat de 31 de ani din Hoparta a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut un vecin, intr-un bar din localitate. Din cate se pare, barbatul batut are nevoie de minim 16 zile de ingrijiri…

- Ionela a fost luata, in trecut de mascați și dusa intr-un centru, in urma sesizarii facute, la acel moment, de bunica ei. Fiica Gabrielei și a lui Ioan spune ca parinții ei au condiții pentru a-i crește.