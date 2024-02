Stiri pe aceeasi tema

- Catalina și Culița au fost impreuna in urma cu cațiva ani, dar femeia susține ca ar fi fost alungata impreuna cu fiul ei, la cateva zile dupa ce copilul a venit pe lume. De atunci, au trecut șase ani in care a tot incercat sa il convinga pe fostul iubit ca baiatul este al lui.

- Anișoara susține, in continuare, nu are legatura cu dispariția profesorului din Valcea și ca, de fapt, ar fi plecat voluntar de acasa. Femeia a fost cea care a spus ca fostul soț a mers sa plateasca intreținerea pentru mama lui.

- Statul Israel nu este interesat sa aiba un razboi pe scara larga cu Libanul ci chiar dorește sa evite un asemenea razboi, a explicat ambasadorul Israelului in Romania, Excelența Sa Reuven Azar. Ambasadorul Israelului a prezentat acest punct de vedere intr-o emisiune a postului de televiziune TVR Info…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose ii acuza pe liberali ca au votat in Parlamentul European in favoarea unui proiect care "risca sa arunce in aer" agricultura și securitatea alimentara din Romania.

- Angajații din București au avut, in 2023, cele mai mari salarii din Romania, potrivit unei platforme de recrutare online care arata ca la nivel general, peste 29% dintre salariați au caștigat intre 3.001 și 4.000 de lei pe luna.

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca, dupa ”un an complicat” din punctul de vedere al securitatii, anul care a inceput va aduce noi ”provocari”. Intrebat daca va fi razboi si in Romania, ministrul Apararii raspunde negativ, explicand ca ”avem garantii de securitate pe care Romania nu le-a mai…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat ca Romania are o experiența extrem de valoroasa in ceea ce privește lupta impotriva marii corupții, cu rezultate absolut remarcabile, dar inca are o problema, așa cum multe țari europene au, cu recuperarea banilor furați.…

- La scurt timp dupa ce a confirmat desparțirea de soția sa, dar și motivele care au dus la aceasta decizie, Ștefan Stan a vorbit despre momentul in care fetele sale se vor intoarce in Romania. In prezent, acestea se afla in Germania, alaturi de mama lor.Ștefan Stan a dezvaluit ca iși dorește ca fetițele…