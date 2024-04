Stiri pe aceeasi tema

- Columbia - Romania. Atmosfera latina pe Metropolitano din Madrid. Romanii și columbienii au venit sa iși vada favoriții pe teren neutru și nu au dezamagit. Echipa Gazetei de la Madrid, formata din reporterul Eduard Apostol și fotoreporterul Ionuț Iordache, transmite toate informațiile de la fața locului…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa al doilea meci amical din aceasta luna, partidele pregatind evolutia de la Campionatul European din aceasta vara. Dupa 1 1 la Bucuresti cu Irlanda de Nord, tricolorii intalnesc astazi, 26 martie 2024, selectionata Columbiei, partida jucandu se in Spania,…

- Dupa 1-1 cu Irlanda de Nord, Viorel Moldovan a subliniat marea problema din lotul echipe naționale: postul de fundaș stanga. Columbia - Romania are loc pe 26 martie, pe Metropolitano din Madrid. Meciul se va juca de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 La amicalul de pe Arena Naționala,…

- Sistemul public de pensii din Romania este subiectul unor dezbateri intense, cu unele opinii indicand ca acesta ar putea avea dificultați majore in viitorul indepartat, in timp ce altele sugereaza ca situația actuala ar putea fi chiar mai sumbra decat se anticipeaza. In acest context, tinerii și persoanele…

- Biserica este indrumare, sprijin si alinare, pentru romanii din tara, dar cu atat mai mult pentru cei din diaspora, a spus Nicolae Ciuca la o intalnire cu romanii din Spania. Nicolae Ciuca , liderul PNL, s-a intalnit cu comunitatea de romani din Madrid intr-o biserica romaneasca din Spania. In cadrul…

- Locuitorii unei mici comunitați de langa Madrid sunt disperați din cauza unei situații care persista de un an: un grup de romani fara adapost ocupa spațiul de la ușa lor și nimeni nu le poate face nimic. Autoritațile au incercat toate metodele de a-i face sa renunțe la obiceiurile lor, inclusiv sa le…

- Hotelurile și restaurantele din Madrid se confrunta cu o noua mafie: a hoților de scaune și mese luate noaptea cu dubele. Multe ajung in Romania, scrie ziarul El Mundo. The post SPANIA, MAFIA SCAUNELOR Scaune și mese furate de pe terasele din Madrid ajung in Romania. first appeared on Informatia…

- Marius susține ca de ani buni trece printr-o situație dificila, dupa ce fratele lui i-a spus ca ii vinde apartamentul. Barbatul a fost plecat o buna perioada la munca in strainatate, impreuna cu soția lui, Simona, și copilul lor, și mai apoi au vrut sa revina in Romania.