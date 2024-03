Stiri pe aceeasi tema

- Jelo Husni este sirianul care a venit in sezonul 13 Chefi la cuțite cu o poveste impresionanta de viața și un preparat spectaculos. In ediția 2 a show-ului culinar de pe 19 martie 2024, concurentul le-a povestit chefilor despre cum a ajuns ilegal in Romania.

- Noul sezon al celui mai apreciat show gastronomic din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu inaugureaza urmatorul capitol di

- Au mai ramas trei zile pana la premiera maraton a noului sezon Chefi la cuțite, cel mai apreciat cooking show din Romania, care aduce in ringul culinar impresionanta experiența a celor patru jurați: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefa

- Mai sunt cinci zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, va incepe nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner sunt…

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard A

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru…

- Sezonul 13 al celui mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, vine cu reguli noi in bucatarie, care vor da o noua dimensiune competiției. Daca cei pasionați de gastronomie se vor lupta in etapa preselecțiilor…

- Patru barbati si o femeie, toti de origine siriana, au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre in Romania ascunsi intr-un autocamion frigorific ce transporta alimente din Turcia in Germania, potrivit Agerpres. "In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…