Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.

- Chefi la cuțite vine la Antena 1 cu rețeta plina de surprize a celui de-al 13-lea sezon, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cei patru jurați care au trait in platoul Chefi…

- Razvan Sava și soția lui fac ceva ce aproape niciun cuplu nu mai face in ziua de azi! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul primar general interimar al Capitalei cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Tanarul constanțean Marius Grosu, actor la Academia cunoscutului regizor Iura Luncașu, pregatește doua proiecte independente de film și lucreaza la pelicula romaneasca ce face acum furori in cinematografele din Romania.

- Elvira Dumitrescu, o prezența remarcabila originara din frumoasa Basarabie (acum R. Moldova), a contribuit semnificativ la domeniul ingineriei și construcțiilor din Romania. Nascuta in satul Bulboaca, a devenit una dintre puținele femei inginer minier din țara, lasindu-și amprenta asupra unor proiecte…

- S-a nascut in Republica Moldova, dar ani mai tarziu avea sa vina in Romania și unde este cunoscuta drept hairstylist-ul vedetelor. Olga Barcari spune ca și-a dorit o cariera in acest domeniu, dar la 17 ani avea alte planuri și visa sa ajunga la Conservator.

- Imaginile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca Leo de la Roșiori duce o viața de vis. Iata dovada clara ca artistul iși face timp pentru familie indiferent de situație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de…

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.