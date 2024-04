Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mihuț este tanarul in scaun cu rotile care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața incredibila, in ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Iata ce le-a spus juraților despre cel mai dificil moment prin care a trecut.

- Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner in ediția de astazi, 1 aprilie 2024, de la Chefi la cuțite! Concurentul a reușit sa ii surprinda placut pe jurați. Iata povestea tanarului de 31 de ani.

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- O noua poveste de viața impresionanta a fost prezentata astazi, in emisiunea Chefi la cuțite. Adrian Izgoana, un tanar in varsta de 25 de ani, din Constanța, a reușit sa ii impresioneze pana la lacrimi pe jurați.

- Jelo Husni este unul dintre concurenții ediției cu numarul 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, ediție difuzata pe data de 19 martie 2024. Concurentul de origine siriana și-a spus povestea impresionanta de viața in episodul din aceasta seara.

- Adrian Izgoana este concurentul din ediția 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 19 martie 2024, cu o poveste dramatica de viața. Chef Richard Abou Zaki a fost aspru la jurizare, insa cand a vazut cine se afla in spatele preparatului, ochii i s-au umezit de emoție.

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.