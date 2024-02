Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a profesorului disparut de patru ani din Valcea susține ca a gasit mai multe greșeli in dosarul legat de Marian Claudiu Balan. Anișoara spune ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și ca exista unele lucruri care nu se potrivesc, incepand de la data in care ar fi disparut.

- Anișoara, fosta soție a profesorului din Valcea, crede tot mai mult ca antrenorul de șah al fiului cel mare este implicat in dispariția lui Marian Claudiu Balan. Ba mai mult, crede și ca barbatul ar fi avut motive pentru care sa fi facut așa ceva, mai ales ca i-ar fi facut avansuri inca de cand profesorul…

- Noi probe arunca ancheta in cazul profesorului din Valcea disparut in aer. Dupa ce a disparut barbatul, a fost avertizat ca Anișoara vrea sa divorțeze de el. Cum ar arata acum Claudiu și unde s-ar ascunde, de fapt. Iata detaliile facute de anchetatori!

- Tatal profesorului din Valcea o acuza pe fosta nora ca l-a mințit in legatura cu dispariția lui Marian Claudiu Balan. Barbatul susține ca a aflat la cateva luni distanța de ceea ce se intamplase și ca Anișoara nu ar fi fost niciodata constanta in declarații.

- Misterul dispariției profesorului din Valcea se adancește și mai multe, asta pentru ca au aparut noi detalii despre ultimele momente dinainte sa se faca de nevazut. Marian Claudiu Balan i-a trimis un mesaj mamei sale, atunci cand ii spunea ca nu are de ce sa iși faca griji și ca va lipsi o perioada.

- Profesorul de matematica disparut in 2020 ar fi platit o taxa la cateva zile dupa ce poliția il cauta peste tot. Despre Marian nu se mai știe nimic de aproape patru ani, iar anchetatorii fac numeroase cercetari pentru a-l putea gasi pe acesta.

- Gabriel iși cauta unchiul de noua luni. In tot acest timp, anchetatorii au descoperit puține detalii despre ceea ce i s-ar fi intamplat, mai exact bicicleta lui a fost gasita intr-un loc ferit, langa un rau. Barbatul s-a certat cu fratele lui inainte de a pleca acasa, ceea ce l-ar fi determinat sa dispara.

- Zona in care cele doua fete din Lupeni au recurs la un gest extrem nu este intamplatoare. Locul este frecventat atat de adolescenți, care se ascund sa nu fie prinși in timp ce fumeaza, dar și ce oamenii strazii.