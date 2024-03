Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi acuzații grave in cazul dispariției profesorului din Valcea. Publicul este rugat sa iși spuna parerea: daca barbatul mai este sau nu in viața. Ruda-vecina susține ca Anișoara minte. Cele mai noi declarații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Moldovean prins la Stanca: Dosar penal dupa ce a platit 1.000 de euro pe o carte de identitate falsa. O primise prin poșta Un cetațean din Republica Moldova a platit nu mai puțin de 1.000 de euro pentru o carte de identitate falsa, dar s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii botoșaneni…

- Anișoara susține, in continuare, nu are legatura cu dispariția profesorului din Valcea și ca, de fapt, ar fi plecat voluntar de acasa. Femeia a fost cea care a spus ca fostul soț a mers sa plateasca intreținerea pentru mama lui.

- Informații halucinante in cazul profesorului disparut din Valcea. S-a spus ca Marian Balan a locuit cu o tanara in chirie intr-o garsoniera din oraș, iar acum reporterii Acces Direct au vorbit cu proprietarii locuinței. Cei doi au fost șocați cand au aflat ca el este profesorul disparut!

- Apar noi informații in cazul dispariției lui Marian Balan. Profesorul din Valcea a plecat de acasa fara urma, chiar daca locuia intr-un cartier de lux, impanzit cu o mulțime de case și vecini. Mai multe informații ar fi fost ținute departe de public, dupa ce nimeni nu l-a mai gasit.

- In aprilie, se implinesc patru ani de cand Marian Claudiu Balan a fost dat disparut. Anchetatorii iau in calcul mai multe variante, asta pentru ca și fosta lui soție a fost acuzata, impreuna cu cei doi copii, dar și posibilitatea ca profesorul sa fi plecat impreuna cu o alta femeie.

- Informații de ultim moment in cazul profesorului disparut, din Valcea. Anchetatorii au analizat atent comportamentul fiului sau cel mare, dupa ce tatal lui a fost de negasit, iar ceea ce au descoperit i-a surprins. Baiatul ar fi trecut prin mai multe schimbari bruște, care i-au pus pw ganduri pe oamenii…

- Au trecut mai bine de trei ani de cand un profesor din Valcea a disparut, fosta lui soție fiind acuzata ca a planuit totul și ca i-ar fi ascuns cadavrul, impreuna cu cei doi copii. Misterul dispariției lui pare departe de a fi elucidat, asta dupa ce un nou martor a facut declarații cel puțin neașteptate…