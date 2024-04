Windows 11 va afișa un mesaj pe ecran pe sistemele incompatibile cu noile funcții AI Dupa reclame in meniul Start, Microsoft se pregatește sa introduca și un „watermark” care va fi afișat pe ecranele utilizatorilor de PC-uri care nu au procesoare compatibile cu noile funcții AI care vor fi introduse in Windows 11. Descoperirea a fost facuta de Albacore, un utilizator de pe rețeaua X, care a verificat codul noilor versiuni beta de Windows. Se pare ca Microsoft pregatește integrarea de funcții AI in Explorer, dar și in alte componente ale sistemului de operare. Pentru a folosi AI Explorer, Windows 11 necesita un chipset Snapdragon X Albacore spune ca build-ul 26200 de Windows 11… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

