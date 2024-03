Dell profită de boom-ul AI Compania Dell Technologies a inregistrat o creștere semnificativa a prețului acțiunilor in tranzacțiile prelungite, cu o creștere de aproximativ 14%, in ultimul an fiscal, cu un volum imens de comenzi restante la capitolul servere AI. Aceasta creștere a fost evidentiata de rapoartele financiare ale companiei, depașind estimarile analiștilor privind profitul. Motorul principal al acestei creșteri a fost cererea mare pentru echipamente IT dedicate procesarii inteligenței artificiale (AI). Deși Dell este cunoscuta mai ales pentru producția de PC-uri, in ultimul an a atras atenția investitorilor datorita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

