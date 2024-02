Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a fost saltat joi dimineața de poliție pentru a fi audiat intr-un dosar de inșelaciune, susțin surse judiciare citate de Antena3 CNN.Doi miri din Sintești i-ar fi platit manelistului suma de 18.000 de euro, doar ca acesta nu s-a mai prezentat la eveniment, la locație deplasandu-se doar…

- Problemele se țin lanț de Florin Salam, iar artistul este implicat acum intr-un nou scandal de proporții! „Regele Manelelor” ar putea fi adus la poliție cu mandat. Pe numele celebrului manelist a fost depusa o plangere pentru inșelaciune.

- Nr. 15 din 23 ianuarie 2024 TANAR RETINUT DE POLITISTII CAPITALEI PENTRU TALHARIE CALIFICATA La data de 21 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Sectia 6 Politie au retinut tanar, in varsta de 26 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari…

- Avem primele imagini cu ce facea Florin Salam cand toata presa il cauta, dupa izbucnirea scandalului in care este implicat. Celebrul cantareț de manele merge incognito prin oraș. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins in…

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, Florin Salam a facut noi declarații in scandalul in care este implicat. Manelistul dezmite acuzațiile tinerei care a spus ca a fost batuta de el. Iata cum se apara „Regele Manelelor”!

- Joi dupa amiaza, in timp ce efectuau activitați de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Humorului, polițiștii din Șcheia au oprit pentru control, prin folosirea semnalelor acustice și luminoase alte autospecialei de poliție, un autoturism care se deplasa pe sensul opus de mers. Dupa…

- Nr. 241 din 24 noiembrie 2023 PERCHEZITII ALE POLITISTILOR CAPITALEI INTR UN DOSAR DE INSELACIUNE La data de 23 noiembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice ndash; Sector 5 au pus in executare 4…