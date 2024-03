Stiri pe aceeasi tema

- In aprilie 2024, se implinesc patru ani de cand familia nu mai știe ce s-a intamplat cu profesorul de matematica disparut. Barbatul ar fi pastrat legatura doar cu mama și sora lui, Ana, și la un an de cand ar fi plecat de acasa, in timp ce Anișoara voia sa divorțeze.

- Situația nu este deloc roz pentru Anișoara, principala suspecta in cazul dosarului dispariției profesorului de matematica din Valcea. Florența, meditatoarea angajata chiar de ea, s-a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca.

- Cazul profesorului disparut din Valcea se complica tot mai mult. Anișoara, fosta soție a barbatului susține ca anchetatorii nu au facut verificarile necesare pentru a finaliza procesul, ea avand mai multe probe pe care le prezinta.

- Fosta soție a profesorului disparut de patru ani din Valcea susține ca a gasit mai multe greșeli in dosarul legat de Marian Claudiu Balan. Anișoara spune ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și ca exista unele lucruri care nu se potrivesc, incepand de la data in care ar fi disparut.

- Anișoara, fosta soție a profesorului din Valcea, crede tot mai mult ca antrenorul de șah al fiului cel mare este implicat in dispariția lui Marian Claudiu Balan. Ba mai mult, crede și ca barbatul ar fi avut motive pentru care sa fi facut așa ceva, mai ales ca i-ar fi facut avansuri inca de cand profesorul…

- Un vecin a acuzat-o pe Anișoara ca l-ar fi ucis pe profesor, impreuna cu fiul cel mare și ca l-ar fi ingropat in curtea casei parasite. Fosta soție a lui Marian Claudiu Balan spune ca s-au facut cercetari acolo și ca este exclusa aceasta varianta.

- Anișoara face mai multe acuzații pentru antrenorul de șah. Fosta soție a profesorului il acuza de marturie mincinoasa, iar faptul ca deține un apartament in apropiere casei, poate face ca lucrurile sa fie mai complicate. Acesta ar fi putut trimite mesaje de pe telefonul barbatului disparut catre familie.

- De mai bine de trei ani, Marian Claudiu Balan este de negasit, fosta lui soție și cei doi copii minori fiind acuzați de crima și ca i-au ascuns cadavrul. Profesorul de matematica și Anișoara au divorțat in urma cu ceva timp, proces la care a fost prezent și antrenorul de șah al fiului ei cel mare, Bogdan.