- Anișoara deține un afterschool, activitate pe care o are de ceva timp. Chiar daca a fost acuzata ca și-a ucis soțul, impreuna cu cei doi copii pe care ii are impreuna cu Marian Claudiu Balan, o mama care iși duce copilul acolo spune ca nu o vede in stare sa faca așa ceva și o descrie ca o persoana liniștita.

- Dupa ce a acuzat-o ca i-a furat banii de pe card fostei soacre, Ana face noi acuzații la adresa Anișoarei. Ana susține ca, de fapt, a vrut sa scape de cei doi copii in trecut, atunci cand a spus daca fosta cumnata poate sa ii la munca in Anglia.

- Mama și sora lui Marian Claudiu Balan, Ana, o acuza pe Anișoara ca ar fi folosit cardurile fostei soacre. Inițial, cardurile i-au fost inmanate profesorului disparut, iar acum Ana o acuza pe femeie ca a furat din banii mamei ei un an și jumatate.

- Situația nu este deloc roz pentru Anișoara, principala suspecta in cazul dosarului dispariției profesorului de matematica din Valcea. Florența, meditatoarea angajata chiar de ea, s-a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca.

- Ieri, Anișoara și fiul cel mare al profesorului disparut au aflat ca vor mai ramane sub control judiciar, masura prelungita pentru inca doua luni. Bogdan susține, in continuare, nu are vreo vina nici el, nici mama lui, care este acuzata inclusiv de familia barbatului ca l-ar fi ucis.

- Cazul profesorului disparut din Valcea se complica tot mai mult. Anișoara, fosta soție a barbatului susține ca anchetatorii nu au facut verificarile necesare pentru a finaliza procesul, ea avand mai multe probe pe care le prezinta.

- Dispariția profesorului de matematica din Valcea i-a facut pe anchetatori sa mearga pe mai multe posibile scenarii. Mai multe stenograme au fost dezbatute in cadrul emisiunii emisiunii Acces Direct, iar cazul se complica tot mai mult. In timp ce fostul antrenor de șah al unuia dntre baieți o acuza pe…

- Anișoara face mai multe acuzații pentru antrenorul de șah. Fosta soție a profesorului il acuza de marturie mincinoasa, iar faptul ca deține un apartament in apropiere casei, poate face ca lucrurile sa fie mai complicate. Acesta ar fi putut trimite mesaje de pe telefonul barbatului disparut catre familie.