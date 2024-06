Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele celor doua fete, Patrizia și Bianca, luate de apele raului Natisone in Italia, au fost gasite duminica dimineața dupa doua zile de cautari intense. Patrizia Cormos, de 20 de ani, și Bianca Doros, de 23 de ani, au fost identificate de pompieri și echipele de salvatori la 700 și 1000 de metri…

- Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco Udine . Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite duminica dimineata…

- Trupurile neinsuflețite a doi dintre cei trei tineri romani care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite, duminica dimineata, in timpul cautarilor…

- Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine), informeaza News.ro.

- Parchetul din Udine a deschis o ancheta in cazul celor trei tineri care sunt inca disparuți in raul Natisone din Premariacco, langa Udine. Imaginile cu cei trei tineri imbrațișați in mijlocul apelor au starnit o emoție puternica. Acea imbrațișare a fost ultima incercare de a se agața de viața și de…

- Doua fete și un baiat, de naționalitate romana, au fost surprinși ieri dupa-amiaza, de inundația raului Natisone din apropierea Podului Roman, in Premariacco. Un trecator a tras un semnal de alarma pentru cei trei blocați de viitura raului Natisone, in Premariacco (Udine). Inițial, cei trei se aflau…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care s-a nascut la Colleferro…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, de nationalitate romana, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care…