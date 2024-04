Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Construcțiilor și Transportului de acolo va impune interdicția de deplasare pentru camioanele de mare tonaj (peste

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova a cerut cetațenilor țarii sa se abțina de la calatorii in Israel din cauza amenințarilor la adresa securitații in legatura cu escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, informeaza Rador Radio Romania.

- In ultimele saptamani am facut noi pași pentru a putea vorbi din nou despre incredere reciproca in relația dintre Ungaria și Ucraina, a anunțat miercuri, de la Bruxelles, ministrul afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook, noteaza MTI, potrivit Rador Radio Romania.…

- Mai multi membri ai Parlamentului European (PE) au fost platiti pentru a raspandi mesajele Moscovei, a declarat joi premierul belgian Alexander De Croo, potrivit caruia serviciile de informatii belgian si ceh ”au colaborat strans” in aceasta saptamana pentru a destructura o retea de propaganda rusa,…

- Pentru a evita suprasolicitarile la punctele de frontiera, participanților la trafic li se recomanda tranzitarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise transportului de marfuri. The post ATENȚIONARE ȘI RECOMANDARI Restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj in Ungaria first…

- Statele Unite susțin cu fermitate suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, in cadrul granițelor sale recunoscute internațional, a declarat ieri Departamentul de Stat american, ca reactie la cererea autoritaților transnistrene, care au solicitat Rusiei masuri de protecție in fața…

- Romania este victima in protestul fermierilor din Franta, care devin violenti. Agricultorii au atacat camioane romanesti, au aruncat marfa pe jos si au calcat cu tractoarele carnea adusa din tara noastra. Soferii acuza jandarmii si politistii ca asista impasibili la distrugeri. Mai multi romani care…