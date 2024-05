Media Consulta International-diversitate, determinare și dominare în piața a publicitarilor independenți din România Media Consulta International și-a extins operațiunile in diverse piețe europene și in diferite domenii de activitate, stabilind birouri in mai multe capitale europene și devenind unul dintre principalii jucatori de pe piața contractelor guvernamentale caștigate in Romania prin proceduri transparente organizate de SEAP. „Anul 2023 a inregistrat o creștere de 20% a cifrei de afaceri in Romania, atingand un volum consolidat de afaceri pe piețele europene triplat fața de anul precedent, cu expunere in 5 direcții de afaceri diversificate”, declara Mihai Craiu, CEO al companiei. Cu o experiența de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

