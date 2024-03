Semnal important de pe piața imobiliară - La ce prețuri au ajuns apartamentele în București și principalele orașe din țară In luna februarie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 9% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 10% in luna februarie 2024 vs. februarie 2023, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 8%, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. In ceea ce privește durata de viața a anunțurilor cu proprietați de vanzare de pe site, aceasta a scazut cu 12% fața de luna februarie 2023 și cu 10% fața de luna ianuarie 2024,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

