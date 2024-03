Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in care conflictele se raspandesc precum flacarile și oamenii cauta disperați lumina la capatul tunelului, vocea Papei Francisc se face auzita, intr-un apel profund pentru pace și dialog. Recent, intr-un interviu captivant, Suveranul Pontif a indemnat Ucraina sa adopte ceea ce el a numit…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Germaniei, a informat agenția de presa TASS, dupa ce presa rusa a publicat o inregistrare audio a unei intalniri a unor oficiali militari germani de rang inalt, relateaza Rador Radio Romania. Presa rusa a publicat vineri o inregistrare audio…

- Statele Unite susțin cu fermitate suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, in cadrul granițelor sale recunoscute internațional, a declarat ieri Departamentul de Stat american, ca reactie la cererea autoritaților transnistrene, care au solicitat Rusiei masuri de protecție in fața…

- UE a adoptat o lege pentru a retrage profiturile extraordinare obținute din activele inghețate ale Bancii Centrale ruse, a spus luni, intr-un prim pas concret catre obiectivul blocului de a utiliza banii pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, relateaza Reuters. Ministerul rus de Externe a catalogat…

- Bikovic, care fusese distribuit pentru cel de-al treilea sezon al serialului premiat cu doar cateva saptamani in urma, a protestat fata de decizia HBO, pe care a calificat-o drept "triumful absurdului si infrangerea artei"."Am decis sa ne despartim de Milos Bikovic, iar rolul va fi redistribuit", a…

- Europa nu a luat in serios amenințarea din partea Rusiei, a declarat ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski intr-un interviu pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung pe 30 ianuarie. El a subliniat ca Berlinul se afla in raza de acțiune a rachetelor rusești staționate in exclava rusa…

- Anul 2024 va fi probabil unul dificil pentru Ucraina in lupta sa cu Rusia in 2024, a declarat marți directorul CIA, William Burns, afirmand totodata ca intreruperea ajutorului american pentru administratia de la Kiev ar fi o eroare de "proporții istorice", informeaza Rador Radio Romania.Intr-un articol…

- Olanda va livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a o ajuta in lupta sa impotriva invaziei ruse, a anuntat vineri guvernul olandez, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Astazi l-am informat pe presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski in legatura cu decizia guvernului nostru de a pregati…