- Tom Cruise iși vinde cabana montana din Colorado și vrea pe ea aproape 40 de milioane de dolari. Proprietatea se intinde pe 130 de hectare, iar casa a fost proiectata și la sugestiile celebrului ei proprietar. Tom Cruise este unul dintre cei mai de succes actori de la Hollywood și mai deține reședințe…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni ca PSD va depune o moțiune simpla impotriva lui Claudiu Nasui pentru „bataia de joc la adresa antreprenorului roman”. „Am decis sa depunem moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pentru ce a vazut o țara intreaga: bataie…

- Sylvester Stallone și-a scos la vanzare ”palatul” cu 130 de milioane de dolari. Casa are 8 dormitoare și 12 bai, noteaza click.ro. Actorul Sylvester Stallone (74 de ani) vrea sa se mute la Palm Beach, Florida, impreuna cu soția sa, Jennifer Flavin. Enormul ”palat” in care a trait pana acum se afla in…

- PSD intenționeaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere…

- De la inceputul epidemiei de coronavirus, peste 11.000 de oameni au murit in Los Angeles. Mai mult de jumatate din decese au fost raportate doar in ultimele doua luni, potrivit Departamentului de Sanatate din L.A.. Bilanțul de joi seara al deceselor a ajuns la 11.349, iar cel al infectarilor cu noul…

