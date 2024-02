Stiri pe aceeasi tema

- Trafic cu cadavre in Spania, la Valencia, unde au fost arestați proprietarii unei firme de pompe funebre și doi angajați. Aceștia sunt acuzați ca vindeau cadavrele cu 1.200 de euro unor universitați de medicina. Cei patru barbati „au falsificat documente pentru a scoate cadavre din spitale si aziluri…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, socheaza din nou, dupa ce a afirmat la Radio Dobrogea ca „femeile lauze se pot ruga, dar nu pot sa intre in biserica”. Mai mult, el a declarat ca gestul unui preot de a impartasi persoane care fumeaza sau care sunt in relatii de concubinaj este un act de „iresponsabilitate”…

- David Gail, cunoscut pentru roluri in „General Hospital” si „Beverly Hills, 90210”, a murit. El avea 58 de ani, scrie The New York Post. Sora lui Gail, Katie Colmenares, a confirmat moartea sa intr-o postare pe Instagram, sambata: „Abia daca a existat macar o zi in viata mea in care tu nu ai fost alaturi…

- De la inceputul lunii decembrie și pana in prezent, 11 copii in stare grava au avut nevoie de ingrijiri medicale la Spitalul pentru Copii din Iași, dupa ce parinții i-au spalat sau tratat cu substanțe de uz veterinar. Apelul medicilor ”Din luna decembrie și pana in prezent, la Spitalul pentru Copii…

- In clasica mondiala, deseori gasim subiectul Craciunului ca simbol al inceputului unui nou drum in viața. In tradiția creștina, Craciunul este perceput ca ziua de naștere a lui Isus Hristos, Care a venit sa salveze oamenii. Adesea el este descris ca o lumina in intuneric, care a adus lumii intregi pace…

- Adina Alberts rupe tacerea și face noi dezvaluiri despre Daniela, sora ei care e maicuța la o manastire din apropierea Sibiului. De multe ori, vedeta recunoaște ca i-a cerut ajutorul surorii sale, mai ales cand a venit vorba despre familia lor. In urma cu mai bine de 25 de ani, sora Adinei Alberts a…

- Liderul AUR, George Simion, nu a ramas indiferent la atacul lui Cristian Tudor Popescu. Dupa ce, ieri, jurnalistul puncta ca prefera sa creada ca el și George Simion sunt simple structuri materiale, asta pentru ca nu crede ca in liderul AUR poate exista vreo farama de divinitate, George Simion a raspuns…

- Doliu in politica romaneasca: sambata dimineața, s-a stins din viața un fost viceprimar PRO Romania la varsta de 55 de ani. Este vorba de fostul viceprimar al orașului Negrești din județul Vaslui, Radu Moroșanu, care a fi murit din cauza unui stop cardiac. De altfel, se știa despre problemele cardiace…