Ziua de 25 decembrie 1989 a schimbat cursul istoriei Romaniei cu o viteza fulgeratoare. Execuția soților Ceaușescu a dus la schimbarea regimului peste noapte, țara noastra lasand in urma comunismul și adoptand o viziune capitalista. Insa in urma execuției, in geanta soției dictatorului a fost gasit un obiect care a ridicat numeroase semne de intrebare și a adus o noua nuanța de mister in povestea lor zbuciumata. Obiectul gasit in geanta Elenei Ceaușescu, dupa execuție Execuția soților Ceaușescu a avut loc la Unitatea Militara 01417 din Targoviște, in urma unui proces desfașurat pe repede-inainte.…