Gheboasă „cântă” la masa DIICOT, a fost prins cu droguri asupra lui Gheboasa, in acte Gabriel Gavriș, prins cu droguri, a fost adus la audieri, vineri seara, la DIICOT Dambovița. Surse judiciare au precizat ca Gheboasa a fost ridicat de pe un bulevardul Timișoara din București, avand canabis asupra sa. In cadrul audierii, procurorii vor sa stabileasca daca Gheboasa este consumator sau face trafic de droguri . Inculpatul un minor Conform unui comunicat oficial al DIICOT, investigația vizeaza un dosar in care un minor de 17 ani este inculpat. Acesta este cercetat și acuzat ca, in luna februarie, a distribuit cantitați de cannabis, inclusiv unor elevi, in apropierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

