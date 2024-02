Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 februarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au luat decizia de a reține pentru o perioada de 24 de ore un inculpat, acesta fiind investigat in legatura cu presupusa comitere a infracțiunilor de trafic…

- Un barbat din Arad a fost arestat pentru trafic de droguri de risc si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, la locuinta sa fiind descoperite peste 440.000 de comprimate cu droguri si 25 de cartuse de vanatoare, detinute ilegal, informeaza duminica Directia de Investigare a Infractiunilor…

- Cinci persoane au fost reținute, fiind acuzate ca au vandut droguri de mare risc consumatorilor din Constanța, potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Constanța.Procurorii DIICOT Constanța au dispus, in doua cauze penale, reținerea pentru…

- La data de 28.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Buzau au dispus retinerea a 3 inculpati si masura controlului judiciar fata de un al patrulea, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui…

- La data de 21.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea unui inculpat, acesta fiind cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata, in stare de recidiva…

- La data de 18.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic intern si international de droguri…

- In zilele de 16 și 17 noiembrie 2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Olt au dispus reținerea a doi inculpați și aplicarea masurii controlului judiciar fața de o inculpata. Aceștia sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunilor…