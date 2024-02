Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri a fost batut de rudele unui client, in timp ce incerca sa ii vanda acestuia aproximativ 30 grame canabis cu suma de 2.400 lei. A fost nevoie de intervenția polițiștilor și a unui echipaj medical. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 16.02.2024 procurorii…

- In locuința unui barbat din Arad au fost descoperite peste 440.000 de comprimate ce urmau a fi traficate ca droguri și 25 de cartușe de vanatoare deținute ilegal, a anunțat DIICOT. In urma perchezițiilor, au fost gasite și ridicate peste 200.000 comprimate continand diazepam, aproximativ 180.000 comprimate…

- La data de 27 decembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Brasov, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane, cercetate pentru…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Maramureș, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane cercetate pentru trafic de droguri. La datele de 16 și 17.12.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Nr. 1.506 din 15 decembrie 2023 CERCETATI PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC La data de 13 decembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial…

- La data de 11.12.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea a doi inculpati si masura controlului judiciar fata de al treilea, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri…

- La data de 21.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea unui inculpat, acesta fiind cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata, in stare de recidiva…