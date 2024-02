Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, purtatorul de cuvant al presedintelui Joe Biden in domeniul securitatii nationale, va fi promovat si va avea un rol extins la Casa Alba, a declarat duminica un oficial american pentru Reuters, scrie news.ro.Kirby, care in anii trecuti a fost purtator de cuvant principal atat la Pentagon,…

- Casa Alba se declara revoltata de declarațiile facute de Donald Trump. Ce a spus acesta și de ce e considerat revoltator? Casa Alba a respins comentariile facute de fostul presedinte american Donald Trump in legatura cu faptul ca nu si-ar proteja aliatii din NATO de o potentiala invazie rusa, calificandu-le…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri la postul american CNN ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui SUA, Joe Biden, Jake Sullivan, se va intilni cu ministrul Afacerilor Externe al Chinei, Wang Yi, la Bangkok, pe 26 și 27 ianuarie. Despre acest lucru a anunțat Straits Times. "Wang Yi va avea o noua runda de intilniri cu Sullivan, consilierul…

- Statele Unite nu doresc un razboi cu Yemenul, dar nu vor ezita sa ia masuri suplimentare, a transmis vineri, 12 ianuarie, Casa Alba, adaugand ca președintele Joe Biden a aprobat recentele bombardamentele americane ca raspuns la un atac cu drone desfașurat marți in Marea Roșie de catre rebelii houthi,…

- Statele Unite au lucrat la un nou plan pentru razboiul din Ucraina, care se bazeaza pe faptul ca armata ucraineana trebuie sa reziste ofensivelor rusești pana in 2025, scrie The New York Times.Strategia americanilor, numita „hold-and-build” (rezista și inarmeaza-te), ar putea permite Ucrainei sa-și…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 11 decembrie, in fața unei audiențe militare americane, ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite și a indemnat Congresul american sa nu faca jocul președintelui rus Vladimir Putin, in timp ce a inceput la Washington o vizita considerata…