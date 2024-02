Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a criticat in termeni duri anuntul despre NATO al predecesorului sau, republicanul Donald Trump. Trump afirmase ca daca va ajunge din nou presedinte al Statelor Unite nu va asigura protectie fata de Rusia aliatilor din NATO care nu isi indeplinesc obligatiile financiare.…

- Un consilier pentru securitate naționala al fostului președinte american Donald Trump, Keith Kellogg, propune un sistem „stratificat” de protecție pentru statele membre NATO, eliminand articolul 5 pentru aliații care nu aloca cel puțin 2% din PIB pentru aparare. Kellogg, militar in retragere și fost…

- Declarația controversata a fostului președinte american Donald Trump are „iz de campanie electorala” este de parere Mircea Geoana, potrivit Digi24. Trump a spus la un miting electoral „ar incuraja” Rusia sa faca „ce dracului vrea” oricarei țari NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate…

- Declarația controversata a fostului președinte american Donald Trump are „iz de campanie electorala” este de parere Mircea Geoana, potrivit Digi24. Trump a spus la un miting electoral „ar incuraja” Rusia sa faca „ce dracului vrea” oricarei țari NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate…

- Casa Alba se declara revoltata de declarațiile facute de Donald Trump. Ce a spus acesta și de ce e considerat revoltator? Casa Alba a respins comentariile facute de fostul presedinte american Donald Trump in legatura cu faptul ca nu si-ar proteja aliatii din NATO de o potentiala invazie rusa, calificandu-le…

- Casa Alba a criticat extrem de dur sambata declarațiile facute de fostul președinte american Donald Trump privind faptul ca nu și-ar proteja aliații din NATO de o eventuala invazie rusa, calificandu-le drept „ingrozitoare și demente „, transmite Reuters. In timpul unui miting politic desfașurat sambata…

- Aceasta fiind o recunoastere socanta ca, daca ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apararea colectiva a Aliantei, potrivit CNN, citat de news.ro.”NATO era falimentara pana cand am aparut eu”, a declarat Trump la un miting in Conway, Carolina de Sud. ”Eu am spus: Toata lumea va plati. Ei au spus:…

- Aceasta fiind o recunoastere socanta ca, daca ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apararea colectiva a Aliantei, potrivit CNN, citat de news.ro.”NATO era falimentara pana cand am aparut eu”, a declarat Trump la un miting in Conway, Carolina de Sud. ”Eu am spus: Toata lumea va plati. Ei au spus:…