Comisia Europeană își va prezenta, în trei săptămâni, strategia în domeniul industriei de apărare, anunță Ursula von der Leyen Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie in domeniul industriei de aparare in trei saptamani, a anunțat sambata, 17 februarie, șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, precizand ca Executivul comunitar va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters."Europa trebuie sa iși consolideze baza industriala. (…) Sunt o transatlantista convinsa și, in același timp, trebuie sa construim o Europa puternica, iar aceste lucruri merg mana in mana", a declarat von der Leyen, in cadrul unui panel la Conferința de securitate de la Munchen.Ea a precizat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

