Europa se pregătește de război. Se lucrează la o strategie de apărare Europa se pregatește de razboi Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene , Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters.„Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merg mana in mana”, a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen. Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

