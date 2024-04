Stiri pe aceeasi tema

- „Blocul National Sindical, prin Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania, informeaza ca greva demarata la nivelul Companiei Nationale Posta Romana s-a incheiat in aceasta dimineata, 3 aprilie 2024, in urma semnarii noului Contract colectiv de munca si inregistrarii acestuia la Inspectoratul Teritorial…

- S-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicatul reprezentantiv și Compania Naționala Poșta Romana – a transmis ieri seara Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii. Acesta a mai anunțat ca angajații vor primi salarii mai mari din 1 iunie. Creșterea salariala este cuprinsa intre…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat marti seara ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicaliști si Compania Nationala... The post Poștașii renunța la greva. S-a acceptat o creștere salariala appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, marti seara, ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicatul reprezentantiv si Compania Nationala Posta Romana si a precizat ca angajatii vor primi o crestere salariala cuprinsa intre 350 si 370 de lei net, care va fi…

- “Dupa zeci de ore de negocieri, s-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicatul reprezentativ si Compania Nationala Posta Romana, un Contract colectiv de munca care trebuia sa fie semnat acum 114 zile. A fost semnat astazi, dupa indelungi negocieri si discutii. Ideea de…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat marti seara ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicaliști si Compania Nationala Posta Romana. El a precizat ca angajatii vor primi o crestere salariala cuprinsa intre 350 si 370 de lei net, care va fi acordata in doua…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat, marți seara, ca greva generala la Poșta Romana se va incheia miercuri, cand va fi inregistrat noul contract de munca al poștașilor.„Trebuie sa se opreasca greva. Urmeaza ca maine dimineața (n.r. - miercuri dimineața) sa fie semnat un nou contract colectiv…

- „O sa avem periodic intalniri la minister, atat pe tema aplicarii contractului colectiv de munca, dar și asupra modului in care se deruleaza relația și dialogul social intre cele doua parți”, a declarat Bogdan Ivan.Maine, cand va fi semnat noul contract colectiv de munca, in care vor fi incluse și majorarile…