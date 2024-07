Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri, ca, in urmatorii trei ani, conform datelor Institutului National de Statistica, aproximativ o treime din corpul functionarilor publici din Romania va iesi la pensie.

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a explicat la Adevarul Live, ca urmeaza ca pana in 2026, Romania sa aiba peste 60 de servicii publice incluse in Portalul Digital Unic al Romaniei, (PDURo), o aplicație unica, in care oamenii se vor putea autentifica direct cu ROeID-ul - o identitate electronica

- Un englez din Birmingham a mers sa vada frumusetile Romaniei. A vazut ursii, castelele noastre, a testat mancarea traditionala romaneasca si totul a fost de vis, pana cand i s-a dat sa bea licoarea ardelenilor! Jake Payne: "Palinca e a dracului de tare... Initial am crezut ca o sa mor, dar apoi m-am…

- Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite in Romania, a oferit un interviu in cadrul caruia a explicat cand vom putea calatori fara viza in SUA. Intrebata despre momentul in care Romania va putea intra in programul Visa Waiver, ambasadoarea Kathleen Ann Kavalec a declarat: „Cred ca facem progrese…

- Purcari Wineries (WINE), unul dintre cei mai mari producatori de vinuri și brandy din Romania, va plati acționarilor sai un dividend de 0,65 lei pe acțiune, in suma totala de aproape 26,1 milioane lei, pentru caștigurile din afacerile derulate in 2023, arata raportul emitentului remis Bursei de Valori…

- In contextul noii legi a pensiilor, precum și a normelor de calculare și recalculare, CNPP și Ministerul Muncii vorbește despre romanii care vor avea pensii mai mari cu 90% din septembrie. Dar asta se va intampla in anumite condiții pentru milioane de pensionari. Legea pensiilor și majorarile de pensii…

- Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit Eurostat. Țara noastra este urmata in acest clasament doar de Letonia, cu 75,9 ani si de Bulgaria, cu 75,8 ani. Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla […]

- Mai exact, pentru fiecare an de activitate in acest domeniu, romanii pot primi un punct de pensie. Inițiatorii proiectului de lege spun ca vor aceasta schimbare pentru ca sumele primite la ora actuala nu le asigura un trai decent gospodarilor.Totodata, precizeaza ca bugetul de stat nu va fi majorat…